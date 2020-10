"Pasaż Hańby" w Warszawie rozpoczyna cykl wydarzeń, który w kolejnych dniach przeniesie się do innych miejscowości, których mieszkańcy będą chcieli w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uliczna galeria będzie w środę dostępna w Pasażu Wiecha do godziny 18. Na pasażu można także wyrazić swoje zdanie na temat aborcji wpisując się na specjalnie przygotowanym kilkudziesięciometrowym kartonie.

"Za pseudo orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie za nieważnym prawnie oświadczeniem pani Julii Przyłębskiej, stoją konkretne osoby, politycy oraz pseudosędziowie. To oni zmusili tysiące kobiet i ich sojuszników do wyjścia na ulicę w środku pandemii, w obronie godności i podstawowych praw człowieka" – powiedziała Karolina Skowron z "Akcji Demokracja".

Organizatorzy zaznaczyli, że chcą "pokazać twarze tych, którzy stoją za próbą całkowitego ubezwłasnowolnienia kobiet".

"To dopiero początek. Ich wizerunki zostaną upublicznione w całym kraju. Otrzymają też od naszych aktywistek czerwone kartki, przypominające im, że nie odpuścimy. My kobiety nigdy nie oddamy swojej wolności! Wara od naszych ciał, wara od naszego życia i naszych decyzji" – podkreślała Karolina Skowron.

Aktywistki z "Akcji Demokracja" poinformowały, że za pośrednictwem strony akcja.link/aborcja zebrały już ponad 560 000 wirtualnych podpisów osób, które sprzeciwiają się zakazowi aborcji. "Nikt nie zmusi nas do rodzenia zdeformowanych płodów, do cierpienia w imię czyjejś opresyjnej ideologii" – powiedziała Skowron.

Organizatorki protestu odniosły się także do wtorkowego wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Kaczyński niemal wprost nawoływał do wojny. I tak, to jest wojna, którą my wygramy. Sadyści, idziemy po was! Wywołaliście rewolucję, która w końcu sprawi, że Polska będzie krajem progresywnym, wolnym i przede wszystkim świeckim" – dodała Anna Tomaszewska z "Akcja Demokracja".