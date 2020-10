Zaczyński w piątek był obecny podczas wizytacji prezydenta Andrzeja Dudy na Stadionie Narodowym, gdzie powstaje szpital tymczasowy; razem z nim brał udział w konferencji prasowej. W sobotę rano rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Duda miał test na koronawirusa i wynik jest pozytywny.

"Prace na Stadionie Narodowym toczą się nadal, ja też nie przerywam pracy, chyba, że po to, by odbierać telefony dziennikarzy" - powiedział PAP Zaczyński. Zapewnił, że nie przewiduje spowolnienia prac dotyczących przygotowania szpitala tymczasowego, ani opóźnienia w kwestii dostępności łóżek na stadionie. Jego zdaniem nie ma potrzeby przeprowadzania w obiekcie dodatkowych zabiegów ochronnych jak np. ozonowanie, ze względu na to, że - jak zaznaczył - "mamy do czynienia z otwartą przestrzenią".

Pytany, czy udaje się na kwarantannę, Zaczyński zaprzeczył. Podkreślił, że nie ma żadnych objawów choroby, choć codziennie - cały czas nosząc maseczkę - spotyka osoby, które mogłyby okazać się zakażone koronawirusem. Jak zaznaczył, nie dostał też dotąd informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podkreślił, że zarówno on jak i prezydent w piątek mieli na sobie maseczki oraz stali w "dużej" odległości od siebie, nie wymieniali też uścisku dłoni.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w sobotę w radiowej "Trójce" podkreślił, że prezydent Duda w piątek późnym wieczorem otrzymał wynik testu na koronawirusa. "Prezydent przebywa w domowej izolacji, czuje się dobrze, można go uznać za przypadek bezobjawowy, tzn. te symptomy są bardzo delikatne, jeśli w ogóle występują" - powiedział minister. Dodał, że teraz, zgodnie z przepisami, dochodzenie epidemiologiczne wskaże osoby z kontaktu, które powinny udać się na kwarantannę po ostatnich spotkaniach z prezydentem.

W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u prezydenta Dudy na kwarantannę udał się jego rzecznik Błażej Spychalski.

W piątek tenisistka Iga Świątek została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia sportowe i promocję Polski; uhonorowany został także ojciec zawodniczki - Tomasz Świątek, który za wybitne zasługi w działalności na rzecz promocji i rozwoju sportu otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W piątkowej uroczystości wziął udział również m.in. wicepremier Piotr Gliński.

Iga Świątek zapewniła w sobotę na Twitterze, że ani ona, ani członkowie jej teamu "nie mają objawów koronawirusa", ale zgodnie z obowiązującymi procedurami poddają się kwarantannie i powtórzą za trzy dni badania.