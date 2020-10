Morawiecki: Cały kraj zostaje objęty strefą czerwoną, wchodzą nowe obostrzenia



Warszawa, 23.10.2020 (ISBnews) - Ze względu na wzrost liczy zakażeń i sytuację epidemiczną czerwona strefa obejmie cały kraj, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, których efekty - jak zaznaczył - mogą przyjść po 10-14 dniach.

"Niestety, sytuacja jest nadal niedobra i dynamiczna. Dzisiaj nastąpił kolejny przyrost liczby zakażonych. […] Liczba zakażonych przekroczyła znacznie 13 tys. również liczba zgonów jest bardzo wysoka" - powiedział premier.

"Cała Polska staje się strefą czerwoną" - podkreślił.

Zapowiedział wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Wprowadzono zakaz samodzielnego przebywania poza domem dla dzieci do 16 lat w godzinach 8-16.

"Kolejne ograniczenie dotyczy działalności gastronomicznej, pubów, kawiarni, wszystkie tego typu przedsiębiorstwa będą mogły organizować jedynie dania na wynos. To obostrzenie zaplanowane jest na dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia" - powiedział premier.

Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób (z wyjątkiem osób, które mieszkają razem) oraz program ochrony seniorów, zachęcając seniorów powyżej 70. roku życia do pozostania w domu. Zamknięte zostają sanatoria.

Premier zaznaczył, że w przypadku, gdyby okazało się, że za 10 dni - 2 tygodnie wprowadzone ograniczenia nie doprowadziły do spadku zachorowań, planowane są dalsze obostrzenia, łącznie z zamknięciem granic, wprowadzeniem obostrzeń w przemieszczaniu się czy też zamykanie kolejnych działów gospodarki.

Od ubiegłej soboty w strefie żółtej był cały kraj, w strefie czerwonej 152 powiaty, w tym 11 z 16 miast wojewódzkich i wiele innych większych miast, m.in. Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rzeszów, Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Lublin.

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono kilkanaście tygodni temu.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 13 632 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 228 318 osób. Łącznie zmarło 4 172 osoby.

(ISBNews)