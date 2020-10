Na czwartkowym briefingu prasowym w Ministerstwie Zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że tego dnia potwierdzono najwięcej dobowych zakażeń koronawirusem - 12,1 tys.

To - jego zdaniem - pokazuje, że "cały czas mamy realizowany scenariusz wykładniczego wzrostu liczby zachorowań, co powoduje i wzmaga presję na system opieki zdrowotnej".

Niedzielski powiedział, że od dwóch dni prowadzone są bardzo intensywne rozmowy z sektorem prywatnym. Partnerem w tych rozmowach - mówił - była uczestnicząca również w konferencji wiceprezydent Pracodawców RP.

"Cieszę się, że mogę dzisiaj zakomunikować, że w wyniku naszych rozmów baza łóżek dostępnych na cele covidowe, pierwszy raz w historii, efektem współpracy i wysiłku sektora prywatnego, powiększy się o tysiąc łóżek" - poinformował szef MZ. Ocenił, że to bardzo realne wsparcie.

Podkreślił również, że szpitale prywatne, które udostępnią łóżka, "zlokalizowane są w dużych miastach, w aglomeracjach, czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebne".

Mówiąc o finansowaniu tych szpitali prywatnych, które wspomogą państwo w walce z koronawirusem, Niedzielski powiedział, że szpitale te będą otrzymywały od niego polecenia na uzgodnionych warunkach i będą korzystały z warunków finansowych, które NFZ oferuje podmiotom publicznym.

Z kolei Anna Rulkiewicz przekonywała, że dla całego prywatnego sektora bardzo ważne jest realizować z rządem misję publiczną i pomagać wszystkim polskim pacjentom. "Bycie dzisiaj razem i tworzenie wspólnoty w walce o zdrowie polskich pacjentów jest dla nas zaszczytem i ogromnym przywilejem" - mówiła wiceprezydent Pracodawców RP.

Poinformowała, że dziś w walkę z koronawirusem włącza się 18 szpitali prywatnych. "To jest 1046 łóżek, ale myślę, że to może nie będzie koniec, że może jeszcze inni dołączą do tej misji" - wskazywała. Jak mówiła Rulkiewicz, są to zarówno szpitale w dużych, jak i mniejszych miastach. "Ponieważ jestem prezesem LUX MED mogę od razu powiedzieć, że chcemy włączyć cały szpital św. Elżbiety dla pacjentów covidowych, ale ze mną są również i mniejsze, i większe szpitale" - dodała.

"Rozmawiałam z wieloma prezesami szpitali prywatnych i widziałam ogromne zaangażowanie, ogromną siłę, ogromną moc, żeby pomóc dzisiaj ministrowi, żeby pomóc Polsce, żeby pomóc polskim pacjentom" - przekonywała Rulkiewicz. Dlatego - deklarowała - "jesteśmy gotowi; sukcesywnie będziemy się włączać". "Potrzebujemy około 1,5 tygodnia, żeby się uruchomić. Chcemy w pierwszej fazie zaoferować około 700 łóżek i dojść jak najszybciej do ponad 1 tysiąca" - wskazała wiceprezydent Pracodawców RP.