Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.

"Produkcja przemysłowa we wrześniu rdr prawie 6 proc. w górę" - zaznaczył we wpisie Gowin. Wskazał, że przyczyn jest kilka, ale to kolejny dowód na większą, niż wielu sądziło, odporność polskiej gospodarki na kryzys.

Analitycy MRPiT zaznaczyli, że wrzesień to czwarty miesiąc z rzędu, w którym rośnie produkcja przemysłowa, co wskazuje na "szybsze od oczekiwań odrabianie strat w przemyśle, spowodowanych pandemią COVID-19". W porównaniu z sierpniem br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 15,5 proc.

W ocenie MRPiT w październiku można oczekiwać spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2 proc. w ujęciu rocznym, "głównie za sprawą niższych od oczekiwań wyników produkcji dóbr związanych z energią oraz efektów kalendarzowych".

"Utrzyma się także kompozycja sektorów notujących wzrosty i spadki produkcji, przy czym można oczekiwać płytszych wzrostów i głębszych spadków" - wskazał resort.