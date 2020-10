"Gdybyśmy obecnie wprowadzili ponowną kwarantannę we wszystkich obszarach, w których wirus aktywnie krąży (...), koszt byłby większy. Gdybyśmy wprowadzili ogólnonarodową kwarantannę, to - w zależności od reakcji świata gospodarczego – kosztowałoby to nas od 15 do 20 mld euro miesięcznie" – przekazał Le Maire.

Poinformował, że rząd nie koryguje na razie prognozy PKB na 2020 r., w której szacuje się spadek PKB o 10 proc.

Minister powiedział, że jest przeciwny przyznaniu ewentualnych wyjątków od godziny policyjnej, która zacznie obowiązywać na wskazanych obszarach od soboty, kinom i teatrom.

Pytany o pożyczki gwarantowane przez państwo, minister zobowiązał się do obrony tego środka pomocowego w Brukseli oraz rozłożenia spłaty tych pożyczek na dwa lata dla firm.