To drugi z rzędu dzień, w którym pobijany jest dobowy rekord zakażeń - w środę było ich 1095. Zarazem to trzeci raz w ciągu ostatnich sześciu dni, by ich liczba przekraczała tysiąc, podczas gdy w trakcie pierwszej fali epidemii taka sytuacja zdarzyła się w Irlandii tylko dwukrotnie.

Całkowity bilans epidemii w Irlandii wzrósł tym samym do 46 429 zachorowań i 1838 ofiar śmiertelnych.

"Nastąpił dalszy wzrost wszystkich kluczowych wskaźników Covid-19, a tempo wzrostu epidemii przyspieszyło od ostatniego spotkania rady ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET). Liczba wykrytych przypadków w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła o 82 proc. w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami, z 3514 do 6382. Liczba hospitalizacji rośnie szybciej niż przewidywano w prognozowanym modelu wykładniczym wzrostu. Wskazuje to na szybko pogarszającą się trajektorię choroby w skali kraju" - oświadczył naczelny lekarz kraju Tony Holohan.

O północy z czwartku na piątek w całej Irlandii wejdzie w życie zakaz wizyt w domach, z wyjątkiem zapewniania opieki dzieciom, osobom starszym i wymagającym pomocy.

Dodatkowo w trzech leżących na północy kraju hrabstwach - Donegal, Monaghan i Cavan - wejdzie w życie czwarty poziom zagrożenia wirusowego w pięciostopniowej skali. Ma on obowiązywać co najmniej do 10 listopada.

Czwarty poziom zagrożenia oznacza, oprócz zakazu wizyt w domach, także zamknięcie wszystkich sklepów i punktów usługowych, z wyjątkiem tych, które oferują kluczowe produkty i usługi, zamknięcie muzeów, galerii i wszystkich placówek kulturalnych, zamknięcie basenów, siłowni i centrów rozrywki, zalecenie pracy zdalnej, jeśli to możliwe oraz zalecenie, by nie opuszczać terenu własnego hrabstwa, o ile nie ma ku temu uzasadnionej przyczyny. Restauracje mogą oferować tylko posiłki na wynos i z dostawą, a puby mogą przyjmować klientów tylko na zewnątrz i maksymalnie 15 osób. Maksymalna liczba gości na ślubach to sześć osób, a uczestników pogrzebów - 25.

W pozostałych hrabstwach Irlandii na razie utrzymany jest poziom trzeci.