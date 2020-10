Podczas konferencji prasowej przed Sejmem szef klubu Lewicy zarzucał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że nie znalazł przed ostatnie dwa miesiące czasu, aby przekazać posłom informację na temat przygotowań rządu do walki z epidemią. "Znajduje czas na konferencje prasowe, znajduje czas na przedstawianie ciągłych założeń, tyle że nie znajduje czasu na tworzenie prawa, które jest dzisiaj niezbędne" - powiedział Gawkowski.

Według niego, "polska służba zdrowia zaczyna płonąć" i w konsekwencji polska gospodarka "też będzie płonęła, bo będą kolejne wygaszania czerwonych, żółtych stref, będziemy mieli kolejne ograniczenia".

"Lewica mówi: wróćmy do tworzenia prawa, bo w pierwszej fali pandemii spotykaliśmy się co dwa-trzy dni, umieliśmy to prawo wspólnymi siłami wytwarzać" - powiedział szef klubu Lewicy podkreślając, że obecnie nie ma żadnych propozycji zmian w prawie, a Sejm spotyka się co 3-4 tygodnie.

Gawkowski poinformował, że Lewica ma pakiet projektów ustaw dotyczących "spraw najważniejszych"; chodzi o wsparcie finansowego dla szpitali III poziomu i pracowników służby zdrowia, świadczenie kryzysowe dla tracących pracę; pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w żółtych i czerwonych strefach, a także testowanie dzieci w szkołach.

Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska przypomniała, że podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie Konfederacji ostentacyjnie odmawiali noszenia maseczek i przyłbic. "Takie sytuacje nie mogą mieć więcej miejsca" - powiedziała i dodała, że Lewica przygotowała projekt ustawy, który wprowadza ustawowy nakaz noszenia maseczek w przypadku wprowadzenia stanu epidemicznego, który zakłada m.in. że nienoszenie maseczki w takiej sytuacji będzie karane grzywną.

Jak podkreślił Gawkowski, szybko powinny rozpocząć się prace nad tym pakiet projektów. "Lewica złoży wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu" - zapowiedział. "Powinniśmy pod koniec najbliższego tygodnia spotkać się, procedować ustawy, które będą dawały pomoc tym wszystkim, którzy jej szybko potrzebują" - dodał.

Resort zdrowia podał w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 5 300 kolejnych osób, jest to najwyższy dzienny bilans od początku epidemii. Zmarły 53 osoby. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim - 816 i małopolskim - 631. Ostatniej doby wykonano ponad 28,3 tys. testów na obecność koronawirusa. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 121 638 osób. Zmarło 2 972 chorych. Wyzdrowiało 78 982 osób.