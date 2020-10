Do tego, co może się wydarzyć, przygotowywaliśmy się od wielu tygodni, zaś od początku epidemii na walkę z koronawirusem wydaliśmy już 30 mln zł - powiedział w czwartek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej poświęconej przygotowaniom do włączenia Warszawy do żółtej strefy.