Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie zapewniło, że dalsze działania będą dostosowane do aktualnej sytuacji.

"Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Zasady ze strefy żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy. Zwiększamy liczbę łóżek w szpitalach, a także usprawniamy proces koordynacji przepływu pacjentów pomiędzy placówkami. Dodatkowo, w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem" - czytamy w komunikacie.

Zmiany wejdą w życie od 10 października.

"Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej. Likwidujemy strefę żółtą. Dlaczego? Bo zasady w niej obowiązujące zostają rozciągnięte na cały kraj" - dodano w komunikacie.

Wśród najważniejszych zasad wymieniono obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych będzie należało zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Ponadto lokale w strefie czerwonej lokale będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00.

Zgodnie z nowymi zasadami będzie obowiązywał limit osób na imprezach okolicznościowych: do 75 osób oraz w strefie czerwonej do 50 osób. Te zasady będą natomiast obowiązywać od 17 października.

Od 10 października w przestrzeni zamkniętej wydarzenia kulturalne będą mogły odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

W strefie czerwonej natomiast będzie obowiązywał całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.

Utrzymany zostanie zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy zgromadzeń w całym kraju będą musieli zakrywać usta i nos oraz zachować minimum 1,5 m odległości. Dodatkowo pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Wszystkie informacje o obostrzeniach są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/roznice-w-regionalnych-obostrzeniach-dla-powiatow-czerwonych-i-zoltych-od-10-pazdziernika-2020-r.

Rząd zapowiada również zwiększenie liczby lóżek dla pacjentów z COVID-19. W każdym województwie ma powstać szpital koordynacyjny, a w nich dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Szpital koordynacyjny ma pełnić rolę głównego szpitala w danym województwie. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować m.in. przepływ pacjentów między szpitalami, ruch karetek "wymazowych" i transportowych oraz przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

W komunikacie zapewniono, że dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek zwiększy się do 13,5 tys.

Ponadto ma zostać zwiększona rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach lekarze POZ będą mogli kierować pacjenta do izolacji domowej lub do izolatorium. Zniesiony zostanie obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady.

Rząd zachęca również do stosowania się do obecnie obowiązujących ograniczeń, zakrywania ust i nosa, częstego mycia i dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznej odległości, unikania dotykania oczu, nosa i ust i zainstalowania aplikacji "ProteGO Safe".

Od 9 października natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości sms do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej.

Od soboty będzie obowiązywała również nowa lista powiatów, które znajdą się w strefie czerwonej. Są to 32 powiaty i 6 miast:

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz; województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski; województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski; województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański; województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki; województwo opolskie: powiat oleski; województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki; województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki; województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot; województwo śląskie: powiat kłobucki; województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce; województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki; województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński; województwo zachodniopomorskie: Koszalin.

W komunikacie CIR wskazano także na aplikację "ProteGO Safe" i zapewniono, że dzięki której będzie można monitorować kontakty z osobami potencjalnie zakażonymi.

"ProteGO Safe analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić" - podkreślił CIR w komunikacie.

Aplikacja nie przesyła natomiast informacji, kto zachorował oraz kiedy i gdzie miałeś kontakt z tą osobą.