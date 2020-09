Patrząc na ścieżkę rozwoju pandemii, będziemy zaostrzali politykę. W zależności od strefy, będziemy stosowali nowe narzędzia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jeżeli chodzi o ograniczenia zgromadzeń i wesel:

W strefie zielonej limit 150 osób zostanie zredukowany do 100 osób;

W strefie żółtej limit 100 osób będzie zmniejszony do 75;

W strefie czerwonej limit 50 osób pozostanie bez zmian.

Ponadto zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia bary i restauracje w strefie czerwonej będą czynne do godz. 22

Kolejną zmianą ma być obowiązek noszenia maseczek na powietrzu również w strefie żółtej.

- Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu do tej pory był tylko w czerwonej strefie, my chcemy go poszerzyć również na strefę żółtą. Czyli w strefie żółtej również na wolnym powietrzu trzeba będzie nosić maseczki. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja – dystans – maseczki to naprawdę mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii. Proszę nie dać się nabierać na głosy nieoparte na dowodowych naukowych: maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej - powiedział Adam Niedzielski.

Tak wygląda propozycja nowych obostrzeń, one wejdą w życie przez rozporządzenie, które zostanie przygotowane w tym tygodniu.