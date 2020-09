Biden wzywa Senat, by przed wyborami nie zatwierdzał nominacji do SN

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden wezwał w sobotę amerykański Senat, by przed wyborami nie zatwierdzał nominacji do Sądu Najwyższego. Wcześniej tego dnia prezydent Donald Trump wybrał Amy Coney Barrett na swoją kandydatkę do tego gremium.