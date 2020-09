Podane w niedzielę przez Wojewódzką Sanitarną Stację Epidemiologiczną (WSSE) w Gdańsku wyniki badań dotyczą próbek wody pobranych u ujścia Wisły w piątek.

WSSE poinformowała na swojej stronie internetowej, że jakość wody "w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli".

Próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z okolic miejsca, w którym uchodzi do niej Wisła, pobierane są przez pracowników pomorskiego Sanepidu codziennie począwszy od 4 września, kiedy to do Bałtyku dotarła pierwsza fala niosąca z sobą nieczystości ze stolicy. W żadnej z dotychczas przebadanych próbek nie wykryto skażenia bakteriami.

Badania wody u ujścia Wisły mają związek ze zrzutem do rzeki ścieków po awarii sieci przesyłającej nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Do awarii doszło 29 sierpnia. W stolicy trwają prace przy budowie tymczasowego kolektora, którym mają być przesyłane nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wojsko zbudowało na Wiśle most pontonowy. Ułożono na nim dwie nitki bypassu, którym mają popłynąć ścieki do oczyszczalni. W piątek ruszył próbny przesył ścieków rurami po moście pontonowym; zespół MPWiK sprawdza stabilność i szczelność tego systemu.(PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik