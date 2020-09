Sejm poparł część poprawek Senatu do tzw. drugiej tarczy dla turystyki.

Sejm w czwartek poparł część poprawek Senatu, zgłoszonych do tzw. drugiej tarczy dla turystyki. To m.in. wydłużenie okresu zwolnienia ze składek czy obniżenie progów, od których przysługuje pomoc. Ustawa trafi teraz do prezydenta.