Posłowie KO zorganizowali w środę w Sejmie konferencję prasową w związku z pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Zakłada on odroczenie powrotu stawek VAT do wysokości 22 proc. i 7 proc. oraz dofinansowanie inwestycji transportowych.

Sekretarz klubu KO i były członek komisji śledczej ds. VAT Zbigniew Konwiński przekonywał, że obecnie mamy do czynienia znów z ogromną luką VAT. "Dziś wracamy do poziomu (luki VAT) z lat 2016, 2017. Opowieści o uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce ze strony rządu PiS tak naprawdę należy odłożyć między bajki" - mówił.

Zwracał uwagę, że wpływy z podatku VAT są w pierwszym półroczu 2020 wyraźnie niższe niż spadek PKB. "Mówiąc retoryką PiS-owską z poprzedniej kadencji, to oznacza, że rozszalały się w Polsce mafie VAT-owskie" - podkreślał Konwiński. Wskazał, że właśnie większy spadek dochodów z VAT niż spadek PKB podczas prac komisji śledczej w ubiegłej kadencji posłowie PiS wskazywali jako dowód działania mafii VAT-owskiej w czasach rządów PO-PSL.

Konwiński zaznaczył, że "sam rząd szacuje, że w tym roku ta luka VAT zwiększy się do 36 mld zł i 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego".

Dodał, że klub KO będzie za odrzuceniem w pierwszym czytaniu kolejnej nowelizacji ustawy "antycovidowej", która zakłada utrzymanie na poziomie 23 proc. i 8 proc. stawek VAT.

"Uważamy, że kwestie walki z COVID nie są dobrym powodem, by utrzymywać wyższe stawki podatku VAT" - przekonywał Konwiński. "Nie zgadzamy się na wyższe stawki VAT" - mówił.

Janusz Cichoń zaznaczył, że kluczem do wzrostu gospodarczego Polski są inwestycje, które cały czas są na niskim poziomie. Zwiększyć je można jednak nie przez inwestycje publiczne, ale np. przez obniżenie stawki VAT, co spowoduje wzrost inwestycji prywatnych.

"Premier (Mateusz) Morawiecki mówił, że w roku 2020 wskaźnik inwestycji do PKB osiągnie 25 procent, tymczasem zjechaliśmy poniżej 18 procent i to jest najniższy od 25 lat wskaźnik inwestycji w relacji do PKB" - przekonywał poseł KO.

"Zamiast podnosić VAT, warto by go było obniżyć, to byłby impuls fiskalny, który na pewno zachęciłby polskich przedsiębiorców do inwestowania" - argumentował Cichoń. Jego zdaniem należałoby nawet nie tylko wrócić do stawek 22 proc. i 7 proc., ale jeszcze obniżyć stawki VAT np. do 18 procent.