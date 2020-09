Grecja: Rząd zapowiada gotowość do rozmów z Turcją ws. sporu na Morzu Śródziemnym

Premier Grecji Kyriakos Micotakis oświadczył we wtorek, że jest gotowy do rozmów z Turcją w kwestii konfliktu we wschodniej części Morza Śródziemnego pod warunkiem dalszego "wycofywania" się Ankary z narastającego w ostatnich tygodniach kryzysu między obu krajami.