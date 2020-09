Zapowiedział, że od poniedziałku obowiązkowe będzie noszenie maseczek w sklepach, we wszystkich środkach transportu publicznego oraz w szkołach poza salami lekcyjnymi. Imprezy prywatne będą ograniczone do 50 uczestników w pomieszczeniach i 100 na świeżym powietrzu, a profesjonalnie zorganizowane imprezy na siedząco mogą liczyć do 1500 osób w pomieszczeniach i do 3000 osób na zewnątrz.

W Austrii dobowe liczby infekcji koronawirusem rosną od końca czerwca; w czwartek były to 644 nowe infekcje, najwięcej od końca marca, kiedy to blokadą kraju i restrykcjami zahamowano ten trend.

"Właśnie dlatego, że lato minęło dobrze i ludzie nie mogą do końca uwierzyć, że liczba zakażeń znów rośnie, wzywam nas wszystkich do poważnego potraktowania sytuacji” - zaapelował kanclerz na konferencji prasowej.