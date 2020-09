Węgierski minister napisał, że jest przekonany, iż Kondrusiewicz należy do osób, które „szczerze dążą do pokojowego rozwiązania bez ukrytych intencji politycznych”. „Warto rozważyć zademonstrowanie takiej postawy poprzez pozwolenie Tadeuszowi Kondrusiewiczowi na ponowny wjazd do kraju i na spotkanie się z jego wspólnotą wiernych” – napisał Szijjarto w liście, który opublikował w niedzielę na Facebooku.

Węgierski minister podkreślił w angielskojęzycznym liście, że spotkał arcybiskupa osobiście podczas marcowej wizyty w Mińsku. W poście na Facebooku dodał, że zna go od dawna, ma z nim dobre stosunki i wciąż jest w nim żywa ostatnia rozmowa z metropolitą, gdy ten przyjął go w mińskim kościele św. Szymona i Heleny.

Szijjarto napisał też w liście sygnowanym z czwartku, że Węgrom zależy na tym, by Białoruś była silna, stabilna i dostatnia, a także na zachowaniu szczególnych stosunków dwustronnych z Białorusią, w tym w sferze polityki, gospodarki, kultury i wiary.

Szef węgierskiego MSZ podkreślił w swym poście, że napisał do Makieja nie to po, by podsycać niespokojne nastroje, lecz przez wzgląd na „obronę i znaczenie wartości chrześcijańskich, których świat potrzebuje dziś bodaj bardziej niż kiedykolwiek”.

Abp Kondrusiewicz nie zdołał w poniedziałek przekroczyć granicy polsko-białoruskiej, ponieważ nie został wpuszczony przez białoruską straż graniczną. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka powiedział, że Kondrusiewicz, który według informacji władz kościelnych przebywał w Polsce w podróży służbowej, „nagle wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania”. Oznajmił, że metropolita mińsko-mohylewski „trafił na listę osób z zakazem wjazdu, wspólną dla Rosji i Białorusi".

74-letni Kondrusiewicz od 2007 r. pełni funkcję arcybiskupa metropolity archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Białorusi. W latach 2002-2007 był arcybiskupem metropolitą archidiecezji moskiewskiej. Kondrusiewicz był bliskim współpracownikiem papieża Jana Pawła II.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)