Warszawa: Doszło do awarii rury przesyłowej do "Czajki". Powołano sztab kryzysowy

Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" miała miejsce rok temu.źródło: ShutterStock

Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni "Czajka". Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy - poinformował w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekazał, że od godz. 14 Warszawa znów zrzuca ścieki do Wisły.