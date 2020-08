Jak przekazała Zbieć, nauczycielka i osoby, które miały z nią kontakt zostały poddane kwarantannie. "W poniedziałek chcemy zdezynfekować przedszkole i jak najszybciej otworzyć placówkę dla innych dzieci (te dzieci, które miały kontakt z nauczycielką z pozytywnym wynikiem testu zostają poddane kwarantannie - nie będą uczęszczać do przedszkola) zgodnie oczywiście z wytycznymi sanepidu" - napisała.

Ujawniła, że z 30 opiekunów aż 11 zostało poddanych kwarantannie, co oznacza, że im mniej opiekunów tym mniej dzieci może przebywać w placówce. "Obecnie Pani Dyrektor Przedszkola sprawdza, w jaki sposób organizacyjnie i logistycznie możemy rozwiązać problem związany z liczbą opiekunów/liczbą dzieci" - dodała.

Zaapelowała również do rodziców, żeby jeśli mają możliwość pozostawienia dzieci z kimś z domowników bądź zapewnić im swoje towarzystwo, żeby to zrobili, ponieważ to "pozwoli wspólnie rozwiązać problem".

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal TVN Warszawa.