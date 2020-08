„Na zachodniej granicy jest niespokojnie, dźwięczy broń. Odbywa się ingerencja w sprawy wewnętrzne naszego suwerennego kraju” – powiedział Łukaszenka podczas mitingu, na którym zgromadziło się kilka tysięcy jego zwolenników.

„Ktoś nawet zaciera ręce i przypomina sobie o Kresach Wschodnich, gdzie wszystko, co białoruskie, było zakazane i wypalane rozpalonym żelazem” – dodał.

„Wojska i specnaz (siły specjalnego przeznaczenia - PAP) powinny być na granicy, a my powinniśmy je trzymać na ulicach i placach, by zapewnić praworządność i porządek” – powiedział lider Białorusi.

„Wyobraźcie sobie, że nie ma Łukaszenki. Kto by dowodził wojskami na zachodniej granicy? – dodał. - Nie bylibyśmy już gospodarzami na tym placu!”.

Mówiąc o sytuacji w kraju, która według niego również jest destabilizowana przez wrogów Białorusi, zapowiedział, że „sobota i niedziela jeszcze będzie czasem do pomyślenia”. „Ale w poniedziałek niech się nie obrażają” – oświadczył, mając być może na myśli, że protesty nie będą zezwalane. „Władza powinna być władzą” – zaznaczył.

Jednocześnie zalecił strukturom siłowym, by w niedzielę „zapewniły porządek na ulicach Grodna i innych miejscowościach obwodu”.

Łukaszenka ostrzegał przed kolorowymi rewolucjami, które mają na celu „zniewalanie społeczeństw”.

Jego zdaniem „ludzie, którzy to koordynują, także siedzą za granicą i otrzymują określone wsparcie od swoich władz”. Jego zdaniem przebywają oni m.in. „pod Warszawą i pod Wilnem”. „Chcę przypomnieć, że to nie jest tylko nasza granica, ale granica państwa związkowego (Rosji i Białorusi - PAP) i ODKB (poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - PAP). I reakcja będzie odpowiednia” – oświadczył.

Łukaszenka polecił armii kontrolę przemieszczania się wszystkich oddziałów wojsk NATO w państwach sąsiednich, a straży granicznej – wzmocnienie ochrony granicy i „wyłapywanie tych, którzy zmierzają na Białoruś ze złymi zamiarami”.

Łukaszenka oświadczył również, że informacje na temat przemocy milicji były mocno przesadzone, a większość zdjęć rzekomych siniaków to „ustawka”. Zaapelował, by ludzie nie potępiali funkcjonariuszy, argumentując, że to oni odpowiadają za porządek, i poprosił mieszkańców Grodna, by im wybaczyli „nawet, jeśli w czymś się pomylili”.