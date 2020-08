Prezydent podpisał nowelę zakładającą 1,23 mld zł wsparcia dla produc. rolnych



Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Środki mają pochodzić z budżetu krajowego oraz przesunięcia funduszy unijnych.

Celem nowelizacji o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 było przygotowanie podstaw prawnych do przesunięcia środków na ten cel.

W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi wystąpił do ministra finansów o zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014–2020) o kwotę 1,23 mld zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o kwotę 447 mln zł zł) tak, aby wydatki te mogły zostać dokonane bez uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014–2020.

Wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji i ustalana według wzoru, który uwzględnia skumulowaną kwotę pomocy przysługującą rolnikowi w związku ze wszystkimi rodzajami i skalą prowadzonej przez niego produkcji rolnej. Będzie zakładała możliwość korygowania tej kwoty w zależności od kursu euro oraz łącznej wysokości pomocy przysługującej wszystkim rolnikom spełniającym warunki.

Według szacunków resortu rolnictwa, z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki mają trafić do rolników jeszcze jesienią 2020 r. W formie jednorazowej płatności ryczałtowej mają otrzymać ją producenci krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych.

Kwoty ryczałtu powiązane są z liczbą zwierząt hodowlanych. W przypadku hodowli od 3 do 20 sztuk bydła mięsnego ma to być 5,1 tys. zł, w przypadku hodowli od 21 do 30 sztuk – 10 tys. zł, od 31 do 50 sztuk – 16, 2 tys. zł. Najwyższą kwotę 20,2 tys. zł otrzymają hodowcy ponad 50 sztuk zwierząt.

Pomoc będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacuje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1 do 30 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to równowartość 7 tys. euro.

Nowelizacja ma wejść życie w dniu, następującym po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)