Do zdarzenia doszło w niedzielę popołudniu lokalnego czasu, kiedy matka napastnika wezwała policję po tym, jak jej syn wyłamał drzwi w jej domu. Sprawca postrzelił funkcjonariuszy, którzy przyjechali na miejsce, po czym zamknął się w domu z matką, i dwoma innymi członkami rodziny. Policja okrążyła dom mężczyzny i poleciła okolicznym mieszkańcom, by nie wychodzili na zewnątrz. Impas przeciągnął się do poniedziałku i trwa nadal.

Według szefa lokalnej policji Mike'a Harmona, mężczyzna ma dwadzieściakilka lat i "pewne problemy psychiczne". Ranieni policjanci trafili do szpitala, a ich obrażenia nie zagrażają życiu. (PAP)