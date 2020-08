To właśnie prof. Pasyk zaprosił do Zabrza Zbigniewa Religę, który następnie przeprowadził tam w 1985 r. pierwszą w Polsce udaną transplantację serca. W filmie "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego, pokazującym drogę do tej pionierskiej operacji, prof. Pasyka zagrał Zbigniew Zamachowski.

"Śp. Prof. Stanisław Pasyk pozostawił po sobie liczne grono doświadczonych kardiologów, tworząc zabrzańską szkołę kardiologii" – napisał w środę prof. Zembala.

"Dziękujemy Profesorze – Pana dokonania pozostaną w trwałej pamięci polskiej kardiologii i akademickiego Zabrza. Pan jako pionier zabrzańskiej kardiologii na zawsze pozostanie w pamięci, wspólnie z takimi gigantami medycyny i nauki jak Zbigniew Religa, Lili Goldstein" – dodał.

W roku akademickim 1983/84 ówczesny rektor Śląskiej Akademii Medycznej prof. Franciszek Kokot zaproponował prof. Stanisławowi Pasykowi zorganizowanie nowej placówki kardiologicznej w Zabrzu. Pasyk przyjął tę propozycję i stworzył od podstaw Wojewódzki Ośrodek Kardiologii w Zabrzu (obecnie Śląskie Centrum Chorób Serca).

W roku 1984 r. profesor Pasyk zaproponował prowadzenie Kliniki Kardiochirurgii w ramach WOK prof. Zbigniewowi Relidze, który rozpoczął budowę oddziału, przygotowując go do przeprowadzania najbardziej skomplikowanych w skali kraju operacji.

W 1986 r. wprowadzono powszechną dziś metodę leczenia zawałów, polegającą na wprowadzeniu do zamkniętego naczynia wieńcowego cewnika z balonikiem, aby je udrożnić. W 1987 r. prof. Stanisław Pasyk jako jeden z pierwszych lekarzy na świecie zdecydował o wprowadzeniu w Zabrzu - w oparciu o tę metodę - całodobowych dyżurów zawałowych, dzięki którym tysiące chorych zachowało życie i zdrowie.

Cieniem na ostatnim etapie jego życia zawodowego położyły się kłopoty z prawem. W 2002 r. "Rzeczpospolita" donosiła, że "prowadzi interesy wspólnie z gangsterami, a wystawiane przez niego zwolnienia lekarskie pozwalały bandytom unikać aresztowań". Z kolei "GW" opisywała zakończony wyrokiem skazującym proces dotyczący przedsiębiorstwa sadowniczego na Opolszczyźnie, w którym prof. Pasyk odpowiadał za działanie na szkodę spółki i wyprowadzanie z niej pieniędzy.

Stanisław Pasyk urodził się 16 sierpnia 1931 r. w Zamieściu. Był absolwentem krakowskiej Akademii Medycznej, ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda. Od 1976 był wykładowcą ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej. Za zasługi dla rozwoju medycyny w 1998 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. (PAP)

autorka: Anna Gumułka