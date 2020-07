Maseczki z materiału powinny mieć minimum dwie warstwy, by były skuteczne [BADANIE]

Ludzie stosują również różne szale, kominy, czy apaszki do zasłaniania ust i nosa.źródło: ShutterStock

Maseczki z materiału domowej roboty powinny mieć co najmniej dwie warstwy, by powstrzymywać szerzenie się wirusa SARS-CoV-2 drogą kropelkową – wynika z badania, które publikuje pismo „Thorax”. Najlepiej, by były trójwarstwowe, ale nawet jednowarstwowa maska jest w stanie redukować wydalanie kropelek podczas mowy.