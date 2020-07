MZ: W ciągu doby wyzdrowiało 736 osób. To rekord

W ciągu doby wyzdrowiało 736 osób – to rekord. Łącznie do tej pory wróciło do zdrowia 28 tys. 492 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 1 tys. 575 chorych. Pod respiratorem jest 73 pacjentów – poinformowało w środę rano Ministerstwo Zdrowia.