Grodzki: trzeba pracować, by niedzielne wybory prezydenckie były ostatnimi, które wygrał PiS

Dla wielu Rafał Trzaskowski to zwycięzca w tym boju na nierównych warunkach, a te wybory prezydenckie to nowa nadzieja na przyszłe zwycięstwa - ocenił we wtorek na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak dodał, "trza mocno pracować, by były to ostatnie wybory, które wygrał PiS".