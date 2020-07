W Wielkiej Brytanii oddano 144 247 ważnych głosów, z czego Trzaskowski uzyskał 112 207, co stanowi 77,77 proc., a ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda - 32 067, czyli 22,23 proc. Trzaskowski wygrał z Dudą w każdym z 11 utworzonych w tym kraju obwodów do głosowania, przy czym tylko w dwóch - w obu obwodach w Manchesterze - uzyskał mniej niż 76 proc. głosów.

Na terytorium Wielkiej Brytanii wybory prezydenta RP odbywały się tylko korespondencyjnie. Do głosowania uprawnionych było 183 365 wyborców, do których wysłano 182 959 pakietów z kartami do głosowania. W terminie odesłanych zostało 152 567 z nich, co oznacza, że 8320 głosów z tych, które wróciły na czas, nie mogło zostać uwzględnionych z powodu braku podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu, niezaklejonej koperty bądź postawienia znaku X przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienia go wcale.

Jak poinformowała w poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu wszystkich głosów, wybory wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 51,03 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski dostał 48,97 proc. głosów.