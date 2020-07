Lewica chce kontroli NIK m.in. w MAP ws. importu węgla do Polski

Lewica chce, by Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych ws. importu węgla do Polski, a także, by NIK skontrolowała m.in. prawidłowość finansowania i likwidacji zadłużenia polskich szpitali - przekazał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.