"Dr Fox jest gorącym zwolennikiem multilateralizmu, który wniesie szczegółową wiedzę na temat systemu globalnego handlu z czasów, kiedy był członkiem rządu i ministrem handlu międzynarodowego. Ma on doświadczenie z pierwszej ręki w zakresie politycznych i technicznych wyzwań związanych z negocjowaniem umów handlowych oraz reform, które są niezbędne do zapewnienia, żeby światowy system handlu rzeczywiście przynosił korzyści wszystkim członkom WTO" - napisał w oświadczeniu brytyjski premier Boris Johnson.

W środę upłynął termin zgłaszania kandydatur na nowego dyrektora generalnego WTO, który zastąpi Brazylijczyka Roberto Azevedo. Ustąpi on 31 sierpnia, na rok przed końcem swojej drugiej kadencji. Oprócz Foxa o to stanowisko ubiegają się: Jesus Seade, wysoki rangą urzędnik rządu Meksyku zajmujący się handlem międzynarodowym, Abdel-Hamid Mamduh, były egipski negocjator handlowy, Ngozi Okonjo-Iweala, była minister finansów Nigerii, Tudor Ulianovschi, były minister spraw zagranicznych Mołdawii, Ju Miung He, minister handlu Korei Południowej, Amina Mohamed, minister sportu i kultury Kenii, oraz Mohammad Al-Tuwaijri, minister-doradca dworu Arabii Saudyjskiej.

Liam Fox był przez niespełna półtora roku (2010-2011) ministrem obrony w rządzie Davida Camerona, a od lipca 2016 r. do lipca 2019 r. ministrem handlu międzynarodowego w gabinecie Theresy May. Dwukrotnie bez powodzenia ubiegał się o stanowisko lidera Partii Konserwatywnej. Przed referendum w 2016 r. wyraźnie opowiedział się za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)