Dotychczas sztaby obu kandydatów nie porozumiały się w sprawie debaty, w której wystąpiliby obaj rywale. W poniedziałek wieczorem Duda wziął udział w debacie zorganizowanej przez TVP w Końskich (woj. świętokrzyskie), a Trzaskowski w debacie z udziałem przedstawicieli kilkunastu redakcji w Lesznie (woj. wielkopolskie).

Pytany we wtorek na konferencji w Lesznie o debatę, w której wziął udział Duda, Trzaskowski powiedział: "To nie była żadna debata, to był wiec pana prezydenta; jeszcze – z tego, co słyszałem – bardzo słabo przygotowany".

"Co to za debata, na której partyjni notable zadają partyjnemu prezydentowi pytania? Wczoraj tu, w Lesznie, zaprosiliśmy 20 redakcji, od lewa do prawa. Można było zadawać pytania na każdy temat i tak się dokładnie stało. Tak powinna wyglądać debata – szkoda, że pana prezydenta na niej nie było – a nie kolejna ustawka TVP z pytaniami zadawanymi przez kandydatów na radnych PiS" – powiedział Trzaskowski dziennikarzom.

Dodał, że mówi o tym „lekko ironicznie, ale sprawa jest poważna". "Polki, Polacy zasługują na prawdziwą debatę między kandydatami, gdzie prezydent Rzeczypospolitej powinien być gotowy do tego, żeby odpowiadać na otwarte pytania, a nie klepać formułki, których się nauczył wcześniej, znając pytania, które będą zadawane" – dodał Trzaskowski.

"Dlatego cały czas apeluję do pana prezydenta o debatę. Prezydent powiedział, że jeżeli się porozumieją wszystkie telewizje, wtedy wystąpi. Wczoraj mieliśmy trzy telewizje, mieliśmy oprócz tego 17 redakcji, a jednak pan prezydent wybrał wiec w Końskich" – powiedział kandydat KO.

Na ubiegły czwartek zapowiadano debatę organizowaną przez stacje telewizyjne TVN i TVN24 oraz portale internetowe Onet i Wirtualna Polska. Sztab Dudy odmówił. Gotowość organizacji debaty trzech stacji telewizyjnych zgłaszał Polsat (wraz z TVN i TVP); podobną ofertę pozostałym dwóm nadawcom i sztabom kandydatów złożyła TVN. TVP wysłała do sztabów Dudy i Trzaskowskiego zaproszenie na debatę w Końskich. Sztab Dudy zapowiedział udział swojego kandydata. Trzaskowski inicjatywę TVP skwitował słowami: "dosyć ustawek, Polacy zasługują na poważną debatę". Duda deklarował gotowość do udziału w debacie współorganizowanej przez TVP, Polsat i TVN.

Druga tura wyborów prezydenckich ma się odbyć 12 lipca.