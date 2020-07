Nowa Zelandia: Loty wstrzymane na 3 tygodnie w związku z pandemią

Linie lotnicze Air New Zealand zawiesiły we wtorek na trzy tygodnie bukowanie nowych biletów z uwagi na przepełnienie miejsc do odbywania kwarantanny w Nowej Zelandii. To konsekwencja masowych powrotów Nowozelandczyków do kraju.