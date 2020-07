Sztaby obu kandydatów startujących w drugiej turze wyborów, zaplanowanej na 12 lipca, nie porozumiały się, co do formuły debaty, w której Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zgodziliby się wziąć udział. Sztabowcy prezydenta Andrzeja Dudy zapowiedzieli jego udział w debacie organizowanej przez TVP w Końskich, w której nie chciał wziąć udziału Trzaskowski. Z kolei Rafał Trzaskowski zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę na debatę organizowaną w poniedziałek w Lesznie. Sztab PiS ocenił tę propozycję jako "niepoważną".

I tak w poniedziałek odbywają się dwie osobne debaty prezydenckie - w Końskich z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i w Lesznie, w której uczestniczy kandydat KO Rafał Trzaskowski.

Radosław Fogiel, członek sztabu Andrzeja Dudy powiedział PAP, że formuła debaty w Końskich jest nowatorska, ponieważ zakłada, że ubiegający się o reelekcję prezydent będzie odpowiadał na pytania bezpośrednio od mieszkańców. "Po drugie (ta debata) ma szanse wyjść poza utarte ramy rytualnych dyskusji polityków i dziennikarzy" - stwierdził Fogiel.

Pytany, czy skoro w Końskich będzie tylko jeden kandydat - prezydent Andrzej Duda - nadal możemy mówić o debacie, odparł: "Oczywiście lepiej się debatuje, kiedy ma się kontrkandydata".

PAP zapytała też Fogla, czy sądzi, że przed II turą wyborów dojdzie jednak do bezpośredniej debaty dwóch kandydatów na prezydenta. "Cały czas jest propozycja, którą złożył Andrzej Duda, żeby wszystkie wiodące stacje telewizyjne w Polsce porozumiały się, odłożyły na bok partykularne interesy autopromocyjne i po prostu zorganizowały wspólną debatę" - powiedział Fogiel.

Ostatecznie w debacie bierze udział tylko prezydent Duda.

Debata TVP odbywa się w hali sportowej w Końskich. Już dwie godziny przed jej rozpoczęciem przed bramą hali zaczęły zbierać się pierwsze osoby, w przeważającej większości zwolennicy reelekcji prezydenta Dudy. Głównym tematem rozmów była polityka i zbliżające się wybory. Zwolennicy prezydenta zwracali uwagę, że dba on o rodzinę. Oceniali też, że kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski "stchórzył" nie pojawiając się na debacie.

Jak podała TVP, gospodarzem i moderatorem dyskusji będzie dziennikarz TVP Michał Adamczyk. Debata potrwa 80 minut. Sama debata podzielona będzie na pięć bloków tematycznych, a pytania są autorstwa mieszkańców regionu i całego kraju, którzy nadsyłali je na adres mailowy debaty.

W związku z zaproszeniem do udziału w "Arenie prezydenckiej" Centrum Informacji TVP opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat, w którym stwierdziło, że "przewidziana prawem i oczekiwana przez miliony Polaków debata prezydencka, organizowana przez TVP, zgodnie z kodeksem wyborczym i rozporządzeniem KRRiT, odbędzie się w Końskich w dniu 6 lipca o godzinie 21.00".

Telewizja Polska dodała, że zainteresowane strony zostały o tym powiadomione "w określonym w rozporządzeniu KRRiT terminie". "Jednocześnie w związku z notorycznie manifestowaną przez pana Rafała Trzaskowskiego niestabilnością poglądów lub stanu pamięci Telewizja Polska przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną, niezgłoszenie się kandydata w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w debacie. Telewizja Polska będzie realizować swoje misyjne obowiązki przewidziane prawem" - napisano w komunikacie. W I turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 28 czerwca Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,46 proc. Frekwencja wyniosła 64,51 proc.

DEBATA

1. Sytuacja jest dobra i śmiało mogę powiedzieć, że jest ona pod kontrolą. Pieniędzy na realizację programów socjalnych nie brakuje i wierzę w to, że nie zabraknie - powiedział podczas debaty w Końskich prezydent Andrzej Duda. Podczas debaty TVP w Końskich prezydent został zapytany jakie będzie źródło finansowania obecnie wypłacanych programów socjalnych.

Prezydent podkreślił, że sytuacja gospodarcza Polski mimo kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa jest "całkiem niezła". Przypomniał, że Polska znajduje się na drugim miejscu UE pod względem najniższego bezrobocia. "Można powiedzieć, że pod tym względem te działania, które podjąłem z rządem Zjednoczonej Prawicy po to, by zapobiegać pandemii koronawirusa pod względem gospodarczym, by ratować polską gospodarkę są działaniami skutecznymi" - powiedział Duda. Podkreślił, że wprowadzenie programów socjalnych było możliwe dzięki przeprowadzeniu "bardzo dobrych reform podatkowych" i uszczelnieniu systemu poboru podatków. "Ogromną część udało nam się odzyskać VAT-u. W okresie rządów Platformy Obywatelskiej 50 mld VAT-u rocznie wypływało gdzieś, znikało, nie trafiało do polskiego budżetu. My uszczelniliśmy tę lukę w takim stopniu, że kilkadziesiąt miliardów VAT-u zaczęło trafiać do budżetu i to umożliwiło realizację wszystkich programów takich jak 500 plus, 300 plus, 13. emerytura" - mówił.

"Sytuacja jest dobra i śmiało mogę powiedzieć, że jest ona pod kontrolą. Pieniędzy na realizację tych elementów nie brakuje i wierzę w to, że nie braknie" - dodał prezydent.

2. W UE wynegocjowaliśmy większe pieniądze na politykę rolną - z 30,5 mld będzie to 33,5 mld euro - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Końskich podczas debaty prezydenckiej. Troska o polskich rolników jest dla mnie elementem niezwykle istotnym - przekonywał Duda. Prezydent odpowiadając podczas debaty na pytanie o dopłaty bezpośrednie dla rolników, przypomniał, że obecnie są one wypłacane według stawek wynegocjowanych jeszcze przez rząd PO-PSL w 2013 roku. "Dlatego, że trwa cały czas jeszcze ta perspektywa finansowa siedmioletnia, która wtedy się rozpoczynała. Nowa perspektywa finansowa rozpocznie się od 2021 roku i w tej chwili jesteśmy w fazie negocjacji jaką ostatecznie wysokość będą miały te stawki" - wyjaśnił Duda.

"I jakie ostatecznie pieniądze w ogóle będą skierowane na politykę rolną. Chcę powiedzieć tak: wygląda na to, że będzie tutaj sukces, ponieważ premier Mateusz Morawiecki ogłaszał, że szacuje, że będzie to około 30,5 miliarda euro na perspektywę siedmioletnią od 2021 roku to 2027 roku. Jednak w wyniku działań, które podjąłem ja i polski rząd, a przede wszystkim minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i nasz komisarz w Unii Europejskiej pan Janusz Wojciechowski ten budżet na wspólną politykę rolną został bardzo znacząco zwiększony. A to oznacza, że wzrasta on także dla Polski. To będzie nie 30,5, ale 33,5 miliarda euro na następną perspektywę finansową" - zapowiedział prezydent.

"Będziemy czynili wszystko, aby w ramach także i tych środków udało nam się na tyle zwiększyć te dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, aby sięgnęły one rzeczywiście średniej wypłat, jakie są realizowane w ramach Unii Europejskiej" - mówił Duda.

Prezydent zwrócił też uwagę, że w związku z pandemią koronawirusa wielu rolników znalazło się w trudnej sytuacji, zwłaszcza tych, którzy mają gospodarstwa kwiatowe, gospodarstwa mięsne, a także gospodarstwa mleczne. "Wiem, że państwo ucierpieliście w sposób szczególny w okresie pandemii koronawirusa i w ostatnim czasie udało nam się w Komisji Europejskiej wynegocjować, że część środków unijnych, które w tej chwili jeszcze są w dyspozycji Polski, będzie mogła być skierowana właśnie na pomoc dla państwa. Także w najbliższym czasie otrzymacie państwo z łącznej kwoty ok. miliarda złotych dodatkowe świadczenia odszkodowawcze w związku ze szkodami, jakie wywołała u państwa pandemia koronawirusa" - zapowiedział Duda. "Troska o polskich rolników jest dla mnie elementem niezwykle istotnym. Chciałbym, żeby polscy rolnicy niezależnie od okoliczności mieli ten komfort, że państwo o nich dba. Zawsze o tym mówię i taką politykę chcę nadal prowadzić" - podsumował prezydent.

2. Prezydent podczas debaty: jestem przeciwny ograniczaniu wolności słowa w Internecie. Jak zaznaczył, jest przeciwny "sieciowym sitom, które będą w niekontrolowany sposób przesiewiały treści i wpisy Internautów". Prezydent pytany o to, jaki ma pomysł na zabezpieczenie wolności słowa w Internecie, oraz uniknięcie sytuacji przy ACTA 2, i czy jest przeciwny wprowadzeniu tzw. opłaty od smartfonów.

Zdaniem Dudy "w Polsce wolność słowa jest i jest prawnie gwarantowana". "Kiedy Platforma Obywatelska chciała wprowadzić ACTA 2 protesty, w których brali udział młodzi ludzie pokazały, że nie ma zgody na to ze strony polskiego społeczeństwa" - podkreślił. "PO w Parlamencie Europejskim popierała ACTA 2, a my jako Zjednoczona Prawica byliśmy temu przeciwni; i jestem temu przeciwny" - mówił prezydent.

"Kiedy byłem posłem opozycji ceniłem sobie korzystanie z Twittera. Byłem jednym z pierwszych polskich polityków, który zaczął korzystać z Twittera. Chciałem zabierać głos i mówić to, co myślę. I mogłem to robić dzięki Twitterowi" - ocenił prezydent. Jak zaznaczył, "jest przeciwnikiem ograniczania wolności słowa". Według niego "są sytuacje, w których ludzie przesadzają, dochodzi do hejtu, w których dochodzi urągają człowiekowi i są przekroczeniem granic prawnych". "Tego nie wolno robić i tego typu zachowania muszą być piętnowane" - dodał.

"Nie chcę, aby wprowadzano jakieś sieciowe sita, które będą w niekontrolowany sposób przesiewały treści, które chcemy wprowadzić do Internetu i bez jasnych i oczywistych kryteriów będą usuwać treści i wpisy" - oświadczył prezydent. "Jestem zwolennikiem wolności słowa, w granicach konstytucji, prawa, ale bez zgody na to, żebyśmy byli ograniczani" - dodał.

3. Nigdy nie zgodzę się na to, by eutanazja w Polsce była wprowadzona - zapewnił podczas debaty w Końskich prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że wywieranie presji, by osoba wcześniej zakończyła swoje życie jest czymś absolutnie nagannym i niedopuszczalnym. Podczas debaty TVP w Końskich prezydent został zapytany o możliwe wprowadzenie w Polsce eutanazji.

"Dopóki ja jestem prezydentem RP - a prowadzę kampanię wyborczą w tej chwili po to, żeby zostać prezydentem na kolejne pięć lat - możecie państwo być pewni, że nigdy nie zgodzę się na to, aby w Polsce została w jakimkolwiek stopniu dopuszczona eutanazja, czyli przerwanie życia człowieka przed jego naturalną śmiercią" - powiedział Duda. Podkreślił, że w jego przekonaniu eutanazja od strony moralnej jest "absolutnie niedozwolona". "Ja nigdy nie zgodzę się - póki ta decyzja leży w moich rękach - na to, by eutanazja w Polsce była wprowadzona" - zapewnił. "Dla mnie to jest bardzo ważne, bo życie ludzkie jest kwestią fundamentalną. Wywieranie jakiejkolwiek presji, aby osoba wcześniej zakończyła swoje życie jest czymś absolutnie nagannym, absolutnie niedopuszczalnym. A wszyscy wiedzą, że życie jest bogate w różne sytuacje" - mówił. "W Polsce nakłanianie kogokolwiek do tego, aby dokonał zamachu na własne życie jest karalne" - dodał. Podkreślił, że w Polsce jest wielki szacunek do osób starszych, dziadkowie są skarbem każdej rodziny, a seniorzy są skarbem naszego społeczeństwa. "Trzeba o nich dbać i trzeba czynić wszystko, aby mogli żyć jak najdłużej. I taką politykę chcę w dalszym ciągu prowadzić" - dodał.

4. Relacje polsko-amerykańskie wśród wszystkich relacji Polski z innymi państwami są dla mnie najważniejsze; staram się też budować relacje euroatlantyckie - podkreślił prezydent Andrzej Duda, który w poniedziałek w Końskich wziął udział w debacie prezydenckiej. Prezydent podczas debaty organizowanej przez TVP był pytany przez jednego z internautów o to, czy obecne dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi nie zepsują relacji z Unią Europejską. "W tej chwili stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi są tak dobre jak chyba nigdy dotąd od 1989 roku" - podkreślił prezydent.

"Przede wszystkim Polacy mogą dzisiaj jeździć do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Kilku prezydentów ubiegało się o to, kilku prezydentów amerykańskich to obiecywało, jednak właśnie w ostatnim czasie ten ruch bezwizowy dla Polaków został wprowadzony i jest to dla mnie wielka satysfakcja, a także i dowód tego, że te relacje ze Stanami Zjednoczonymi układają się dobrze z jednej strony, ale z drugiej strony także dowód tego, że Polacy stają się coraz zamożniejsi i Stany Zjednoczone już nie są celem wyjazdów Polaków po to, żeby tam pracować i szukać nowego życia" - mówił Duda."Po prostu dzięki dobrej polityce stajemy się coraz zamożniejszym społeczeństwem. Mamy coraz więcej pieniędzy i dzisiaj nasze wyjazdy wyglądają inaczej niż to było kilka lat temu" - dodał. Prezydent zwrócił też uwagę, że Polacy mają obecnie ogromną przychylność ze strony władz amerykańskich, o czym świadczy obecność na terytorium Polski wojsk amerykańskich. Ponadto - jak mówił - wielkie firmy amerykańskie inwestują w Polsce coraz większe pieniądze. "To są bardzo dobre okoliczności i sądzę, że każde państwo w Unii Europejskiej dzisiaj chciałoby taką dobrą relację ze Stanami Zjednoczonymi mieć" - ocenił.

"Zawsze to jest oczywiście jakiś powód do zazdrości, niemniej jednak poza tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i oczywiście w ramach Unii Europejskiej działamy i ja bym chciał, żeby nasze relacje te euroatlantyckie były jak najlepsze i staram się ze wszystkich sił te relacje budować, to jednak przede wszystkim jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. I dla mnie relacje polsko-amerykańskie wśród wszystkich tych relacji są najważniejsze dlatego, że jestem tutaj prezydentem i interesują mnie polskie sprawy" - podsumował.