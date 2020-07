„O tym, że turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią polskiej gospodarki mówią dane. W ub. roku turystyka kontrybuowała na poziomie nieco ponad 8 proc. do polskiego PKB. W dziale turystyka tworzonych jest ok. 1,3 mln miejsc pracy – i obserwujemy tendencję wzrostową w każdym kolejnym roku” – mówiła w piątek w Poznaniu wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak dodała, branża turystyczna jest jednak jedną z tych, które najbardziej odczuły skutki epidemii. „To pierwsze anulacje, jeszcze wtedy, wycieczek szkolnych, które miały się odbyć do końca roku szkolnego, wyjazdów weekendowych, cała baza noclegowa, hotelowa, agroturystyczna – to były te, które właściwie straciły rację bytu. Nie mówiąc o tych najmniejszych podmiotach w sektorze, jak przewodnicy, piloci, którzy też ten sezon będą musieli uznać, jeśli nie za kompletnie na minusie, to zdecydowanie to będzie sezon strat” – wskazała.

Emilewicz podkreśliła, że z tego właśnie powodu bon turystyczny jest rozwiązaniem, które skierowane jest konkretnie na pomoc branży turystycznej – obok rozwiązań dla przedsiębiorców m.in. w ramach tarczy antykryzysowej.

Wicepremier tłumaczyła, że bon turystyczny, z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, ma także bardzo wyraźny walor polityki wsparcia rodzinnego. „Beneficjentami bonu będą dzieci, ok. 6,5 mln dzieci” – mówiła.

„Z bonu można będzie skorzystać do marca 2022 roku, a prawa będą nabywać dzieci, które urodzą się do końca 2021 roku. To rozciągnięcie w czasie sprawi, że z bonu będziemy korzystać nie tylko w te wakacje, ale taż mam nadzieję wzmocni on sektor turystyczny, branżę turystyczną także w tych trudnych, nie tylko ze względu na COVID-19, okresach – między wakacjami a feriami, i od ferii do sezonu wakacyjnego” – dodała.

Emilewicz tłumaczyła, że beneficjenci bonu nie będą uzyskiwali wpłaty na konto, ale będą uzyskiwali czek numeryczny i nim właśnie będą płacić u podmiotów, które są na mocy ustawy uprawnione, czyli będzie to m.in. szerokorozumiana baza noclegowa, od agroturystyki po hotele, a także organizatorzy wypoczynku, organizatorzy obozów sportowych, czy harcerskich dla dzieci i młodzieży.

Emilewicz podkreśliła, że ustawą o bonie turystycznym Sejm zajmie się najpewniej podczas najbliższego posiedzenia w dniu 22 lipca.

Obecny na spotkaniu w Poznaniu prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk podkreślił, że bon turystyczny „to program, który ma charakter społeczny, ale oczywiście będzie bardzo mocno oddziaływał na branżę turystyczną, i to bardzo mocno pozytywnie. Można powiedzieć, że to będzie taki skok rozwojowy, jeżeli chodzi o turystykę krajową”.

„Cieszymy się, że ten bon jest skierowany do dzieci, ponieważ turystyka rodzinna jest bardzo ważna i jest ważna z trzech powodów. Pierwszy powód i chyba najważniejszy, to jest przede wszystkim inwestycja w przyszłość. To jest budowanie wzorców, to jest przede wszystkim dziedziczenie pozytywnych wzorców, poznawania kraju (…) To, czy dane dziecko jeździło ze swoimi rodzicami wcześniej po Polsce i podróżowało, decyduje o tym, jaka jest później, w jego życiu dorosłym, częstotliwość takich wyjazdów” – mówił.

Dodał, że turystyka rodzinna to także wielkie korzyści edukacyjne, oraz wielka stymulacja gospodarki.

Prof. Maciej Szymczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazał, że branża turystyczna jest tą, która najbardziej została poszkodowana w pandemii. „Szacunki podawane mówią o tym, że strata w tej branży na koniec sierpnia tego roku może osiągnąć 17 mld zł. Wiemy, że ruch turystyczny w tych pierwszych trzech miesiącach pandemii praktycznie zamarł. Dzisiaj też ten powrót branży turystycznej do normalności jest powolny i trudny – i będzie trudny” - mówił.

„Słyszałem też opinie ekspertów, że branża turystyczna wróci do normy dopiero w 2023 roku – oczywiście wszystko zależy od tego, jak się potoczą losy pandemii. Trzeba się liczyć z tym, że te negatywne efekty mogą jeszcze długo potrwać” – dodał.

Szymczak wskazał, że bon turystyczny jest taką inicjatywą pomostową – która łączy popyt z podażą, czyli wychodzi naprzeciw jednym i drugim, czyli gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom branży turystycznej. "To oczywiście dobry kierunek, pomysł. Wiemy, że to będą trudne wakacje, inne niż normalnie. Taki bon, ta inicjatywa może rzeczywiście pobudzić popyt na usługi turystyczne” – podkreślił.

Polski Bon Turystyczny ma być wsparciem finansowym polskich rodzin. Będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Zgodnie z prezydencką ustawą, wysokość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 zł, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tys. zł.

Nie będą to pieniądze wypłacane na konto rodziców, a cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl. Według resortu rozwoju bon ma dotyczyć imprez turystycznych realizowanych przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju, bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500 plus. Zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Z bonu, który ma być świadczeniem jednorazowym, będzie można skorzystać do marca 2022 r.

Prezydencka ustawa o bonie turystycznym uchwalona 19 czerwca, wróciła do Sejmu z propozycjami poprawek Senatu.