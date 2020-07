Warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest roczny dochód rodzinny poniżej 40 tys. euro.

500 euro to wartość bonu dla trzyosobowej rodziny.

W przypadku rodzin złożonych z dwóch osób bon wyniesie 300 euro. Osoby samotne mają prawo do pomocy w wysokości 150 euro.

Pieniądze na ten cel zostały wyasygnowane w rządowym dekrecie w sprawie kroków na rzecz ożywienia gospodarczego po to, by pomóc branży turystycznej pogrążonej w kryzysie z powodu pandemii, a także umożliwić rodzinom to, by mimo kłopotów finansowych w tym trudnym czasie pojechały na wakacje.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez specjalną aplikację administracji publicznej.

Bon można wykorzystać do końca roku w hotelach, pensjonatach, ośrodkach agroturystycznych i wioskach wakacyjnych.

Sporządzona została lista miejsc, w których będą one honorowane.