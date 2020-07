Premier Mateusz Morawiecki zaapelował w środę do wyborców, by nie dali sobie "wcisnąć kitu", który - według niego - "wciska" im opozycja. Nie dajmy sobie zamydlić oczu tym kuglarzom, fałszerzom, pójdźmy 12 lipca do wyborów, bo wtedy będzie szansa walki o lepszą Polskę - mówił premier.