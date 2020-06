Wiceminister zdrowia: liczba ozdrowieńców rośnie w tempie szybszym, niż liczba nowych przypadków

To jest kolejny dzień, kiedy liczba aktywnych przypadków koronawirusa spada, a liczba ozdrowieńców rośnie w tempie znacznie szybszym, niż liczba nowych przypadków. To świadczy o tym, że sytuacja coraz bardziej się poprawia - poinformował we wtorek wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński.