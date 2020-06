Prezydent Duda podczas spotkania z mieszkańcami przekonywał, że ostatni dzień kampanii przed rozpoczynającą się o północy ciszą wyborczą jest dla niego szczególny, gdyż "wygląda tak, jak całe te ostatnie pięć lat".

Przypomniał, że rozpoczął się dla niego bardzo wcześnie i zakończy bardzo późno wieczorem, i - jak mówił - towarzyszą mu "słoneczne chwile", jak ta, kiedy osobiście podziękowała mu dziewczynka. "I mówi do mnie, panie prezydencie dziękujemy za 500 plus i za wyprawkę szkolną. To są właśnie te słoneczne chwile, i wtedy wiesz, że było warto" - powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent. Wspomniał też o momencie, w którym - jak mówił - "przychodzi rodzina z pięciorgiem, sześciorgiem dzieci i mówi, +panie prezydencie, panie Andrzeju dziękujemy".

"To jest właśnie ten moment kiedy wiesz, że wszystko było warto, że wszystko było warto i że warto dalej, bo te sprawy, które prowadziłeś to były dobre sprawy" - podkreślił.

Andrzej Duda przyznał, że "jeszcze jest bardzo wiele rzeczy do załatwienia". "To nie jest jeszcze poziom życia taki, jak w Europie Zachodniej, a ja takiego właśnie chcę osiągnąć dla państwa, dla wszystkich moich rodaków, dla każdego pod biało-czerwonym sztandarem, dla każdego w naszym kraju, dla każdego kto śpiewa: +Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy+" - zapewniał.

Jak dodał, "wierzę w to, że my mamy szansę stać się najlepiej funkcjonującym krajem Unii Europejskiej, pod każdym względem, także pod względem gospodarczym".

"Wierzę w to głęboko, tylko trzeba konsekwentnej prospołecznej i propaństwowej polityki, (...) bez złodziejstwa i bez pozwalania, żeby nas okradali" - podkreślił prezydent RP.