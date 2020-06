W sobotę poseł Czarnek powiedział w TVP Info, że należy „bronić rodziny przed zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem”. „Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie (LGBT) nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją” – powiedział poseł PiS.

Czarnek mówił, ze osoby LGBT „to są ludzie”. „Pogubieni oczywiście w swojej seksualności i życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi heteroseksualnych, do tradycji i chrześcijaństwa, ale to jest inna rzecz. Ale ludzie, nikt im człowieczeństwa nie odmawia” –dodał.

Bielan pytany w rozmowie z portalem Onet.pl, czy poseł Czarnek pozostanie w sztabie wyborczym prezydenta Dudy, zaznaczył, że „poseł Czarnek jest jedną z kilkudziesięciu osób, które współpracują z naszym sztabem i tak pozostanie”. Jak dodał, „Czarnek nie pełni żadnych funkcji w sztabie”.

Bielan podkreślił, że „nie może podpisać się pod słowami posła Czarnka”. „Uważam, że możemy krytykować postulaty środowiska radykalnej lewicy, i to czynimy, ale nie powinniśmy atakować ludzi, nie powinni tego czynić politycy” – podkreślił Bielan.

Po sobotnim programie telewizyjnym Czarnek wyjaśniał w mediach społecznościowych, że jego słowa odnosiły się do prezentowanego w programie zdjęcia z Los Angeles, na którym - jak mówił - "widać obrzydliwe sceny z centrum tego miasta - człowiek roznegliżowany, z widocznymi genitaliami, popija drinka w barze gejowskim na ulicy”. „Jest mi przykro, że w ten sposób celowo przypisuje mi się intencje, których nigdy nie miałem” – dodał poseł PiS oświadczając, że odcina się od wszystkich manipulacji dotyczących jego wypowiedzi.

Bielan stwierdził w poniedziałek, że „Czarnek mówił o osobach, które obnażają się na ulicach podczas tzw. parad równości w Stanach Zjednoczonych, natomiast zrobiono z tego sklejkę, sugerując, że poseł Czarnek mówi o wszystkich osobach homoseksualnych, a tak nie jest”. Bielan przytoczył także wypowiedź prezydenta Dudy, który odniósł się do słów Czarnka.

„Wszyscy jesteśmy równi i każdemu należy się poszanowanie dla jego godności. To wartości konstytucyjne. Tak samo jak małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny oraz rodzina, wraz prawem rodziców do wychowania dzieci wg własnych przekonań” – napisał prezydent w niedzielę na Twitterze.