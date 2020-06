Rozwiązywany w środę przez maturzystów arkusz egzaminacyjny opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym trwał 120 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym znalazło się dziewięć zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagranych tekstów rozmów o programie lokalnej stacji radiowej, o podróży poślubnej przyjaciół i o spóźnieniu na ważną spotkanie z prezentacją, do którego doszło w wyniku korka na drodze. Odnosiły się też do nagranych informacji i opowieści m.in. na temat luster umieszczonych w małym miasteczku w dolinie między górami po to by je lepiej doświetlić, dziewczynie w wiktoriańskiej sukni ukazującej się w starym lustrze, o Sali Lustrzanej w Pałacu w Wersalu, o wpływie wody gazowanej na rośliny, specjalnym spotkaniu dla miłośników teatru oraz o prima aprilisowym programie o uprawianiu i zbieraniu makaronu rosnącego na drzewach.

Abiturienci musieli też rozwiązać zadania do zamieszczonych w teście tekstów, m.in. kosmicznym apartamencie w Grand Hotelu w Zurychu, w którym łóżko wydaje się unosić nad podłogą, konkursie na nazwanie dziewięciu niedawno odkrytych odległych planet, zostawianiu wieczorem ręczników na plaży, by mieć rano zarezerwowane miejsce. Zadania odnosiły się też do opowieści o tym jak William Waldorf znalazł właściwą osobę do kierowania Waldorf-Astoria Hotel w Nowym Jorku, a Anthony Hopkins znalazł w parku książkę z odręcznymi komentarzami autora, a następnie mu ją przekazał. Jedno z zadań odnosiło się do zacytowanego w arkuszu fragmentu powieści "Roboty i imperium" Isaaca Asimova.

Abiturienci musieli także napisać tekst własny w formie maila, w którym mieli podzielić się z kolegą z Anglii wrażeniami po powrocie z wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży. Mieli w nim napisać, dlaczego zdecydowali się na wycieczkę z biurem podróży, opisać ciekawe miejsce, które zwiedzili podczas wycieczki oraz wyrazić opinię na temat przewodnika wycieczki. Mieli też zrelacjonować sytuację, która spowodowała, że powrót z wycieczki się opóźnił. Tekst powinien mieć od 80 do 130 słów.

Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zdanie, zależnie od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Aby zdać egzamin, maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka