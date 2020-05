Warszawa: Drogowcy wytną drzewa i zasypią "dolinkę zieleni" na Gocławiu

Wycięcie setek drzew i zasypanie tzw. dolinki zieleni na Gocławiu planuje się w związku z budową drogi i linii tramwajowej na odcinku od Bora-Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy się na to nie godzą i zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.