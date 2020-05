Wiceprezydent Michał Olszewski w środę na Twitterze oskarżył ministerstwo o publikację nieprawdziwych informacji.

"MRPiPS opublikowało grafikę o realizacji wniosków z +tarczy+, ale użyte +dane+ to kłamstwa. Skąd wiemy? Bo sami zapytaliśmy wskazane przez ministerstwo miasta. Takimi działaniami rządzący dyskredytują i narażają na ataki pracowników stołecznych UP. Nie ma na to zgody!" – napisał Olszewski.

Wiceprezydent opublikował grafikę, w której – jak napisano – zestawiono dane prezentowane przez MRPiPS z danymi uzyskanymi z powiatowych urzędów pracy. Wynika z niej, że według urzędów pracy, m.in. w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, pozytywnie rozpatrzono mniejszy odsetek wniosków niż ten, który podawało ministerstwo rodziny. Jak wskazano, dane prezentują stan na 15 maja.

Ministerstwo stanowczo odrzuciło zarzuty o publikację nieprawdziwych danych.

"Dane o realizacji pożyczek dla mikroprzedsiębiorców prezentowane przez MRPiPS są zaciągane automatycznie z systemu, do którego wprowadzają je pracownicy powiatowych urzędów pracy. Tymczasem wiceprezydent Warszawy zarzuca ich nierzetelność. To krzywdząca ocena pracy urzędów pracy" – podkreśla resort.

Z danych MRPiPS wynika, że dotychczas w Warszawie pozytywnie rozpatrzono jedynie 14 proc. wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Z kolei w Gorzowie Wlkp. pozytywnie rozpatrzono już 85 proc. wniosków o pożyczki, w Białymstoku – 73 proc., a w Łodzi – 70 proc.

Olszewski zarzucił ministerstwu również, że zestawia miasta, "które mają kilka tysięcy wniosków z Warszawą, gdzie tyle wniosków spływa jednego dnia". "To farsa! Liczba firm w stolicy jest nieporównywalnie wyższa niż w innych miastach, a wbrew manipulacjom rządu, nie mamy proporcjonalnie więcej pracowników UP" – podkreślił wiceprezydent.

Podał dane, z których wynika, że pod koniec kwietnia w Warszawie zarejestrowanych było prawie 442 tys. firm, w Krakowie – 142 tys., we Wrocławiu 119 tys., a w Poznaniu 111 tys.

"Nie zestawiamy dwóch miast, tylko przedstawiamy dane dot. realizacji pożyczek zarówno wojewódzkie, jak i w miastach wojewódzkich. Wbrew twierdzeniu część z miast wojewódzkich ma kilkadziesiąt tysięcy wniosków, nie tak jak Pan Prezydent twierdzi kilka tysięcy" – odpowiedziało ministerstwo.

Olszewski poinformował, że w urzędach pracy rozpatrzono już 21 487 wniosków złożonych w ramach "tarczy". "Aż 1130 z nich zweryfikowaliśmy tylko w ciągu ostatniej doby. Do dziś Warszawa wypłaciła już 97,5 mln zł wsparcia" – napisał.

"Od miesiąca realizujemy setki spraw dziennie i wdrażamy własne rozwiązania, by sprawnie realizować wnioski, bo mimo apeli system Ministerstwa nie daje możliwości automatycznej weryfikacji. Wdrożone w UP w tym tygodniu nasze własne narzędzie znacząco przyspieszyło rozpatrywanie!" – dodał Olszewski.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa-zlecenie, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska