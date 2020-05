W przypadku rozliczeń czeskiego myta kartami paliwowymi – a tak robi to większość przewoźników – należy sprawdzić u swojego operatora, czy daje możliwość prolongaty. Odroczenie terminu potwierdziło już DKV Euro Service. Firma gwarantuje wydłużone płatności od początku maja do końca lipca 2020. „Poprzez wspieranie tej inicjatywy chcemy pokazać naszą solidarność z przewoźnikami w tym trudnym czasie” – mówi Jerome Lejeune, zarządzający pionem opłat drogowych w DKV Euro Service.

Wprowadzenie tego ułatwienia jest o tyle istotne, że od grudnia 2019 opłaty w Czechach są pobierane na wszystkich drogach państwowych. Przypomnijmy, że rozszerzenie sieci płatnych dróg miało związek z niedawnym uruchomieniem nowego systemu opłat drogowych Myto CZ, łączącego technologię mikrofali i GPS.

„Warto zwrócić uwagę, że prolongata opłat drogowych obowiązuje tylko klientów postpay. Teraz jest więc dobry moment, aby zmienić metodę swoich rozliczeń” – zauważa Anna Biekionis, menedżer zespołu w polskim oddziale DKV. Średni czas płatności za myto w Czechach u operatorów kart paliwowych wynosił do tej pory 14 dni.

Szczegóły na temat odroczenia płatności i lista operatorów kart udostępniających usługę dostępne są na: https://mytocz.eu/en/news-20200429

DKV Euro Service to międzynarodowy operator kart paliwowo-serwisowych DKV Card. Firma istnieje od 1934 roku i jest najstarszą i zarazem największą na drogach Europy organizacją serwisową. Obejmuje zasięgiem ponad 100 000 stacji i punktów usługowych. Na terenie Polski przedstawicielstwo DKV działa od ponad 25 lat. Współpracuje tu z siecią blisko 5000 stacji paliw i 150 warsztatów. Karta paliwowo-serwisowa DKV umożliwia bezgotówkowe tankowanie na stacjach różnych marek i dostęp do wielu usług dodatkowych, m.in. rozliczania opłat drogowych, serwisów naprawczych, internetowych serwisów do zarządzania transakcjami czy zwrotu zagranicznego podatku VAT i akcyzy. www.dkv-euroservice.pl