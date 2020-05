Jak przekazano w komunikacie, MR przygotowuje się do 4. etapu odmrażania kolejnych sektorów polskiej gospodarki, który planowany jest na początek czerwca.

"MR prowadzi konsultacje ws. wytycznych dla branż, które czekają na odmrożenie, m.in. eventowej, ślubnej oraz z właścicielami parków rozrywki. Przygotowujemy je we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Zakończyliśmy już rozmowy ws. wytycznych dotyczących funkcjonowania – po odmrożeniu – salonów piercingu i tatuażu oraz solariów. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy opracowywanie wytycznych m.in. dla branży transportu okołolotniczego" - poinformowano w komunikacie.

Cytowana w komunikacie wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk podkreśliła, że po ubiegłotygodniowym uruchomieniu branży gastronomicznej i branży beauty, resort przygotowuje się do kolejnego etapu odmrażania polskiej gospodarki.

"Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy i pracownicy z tych sektorów biznesu, które do tej pory ponosiły największe straty w wyniku pandemii koronawirusa, możliwie szybko wrócili do swojej pracy. W tym celu już od kilku dni prowadzimy rozmowy z przedstawicielami branży eventowej, ślubnej i rozrywkowej. Za nami również uzgodnienia wytycznych dotyczących funkcjonowania m.in. salonów piercingu i tatuażu oraz solariów" – powiedziała Semeniuk.

Resort przypomniał, że od kilkunastu tygodni we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia oraz przedstawicielami branż i ekspertami, sukcesywnie przygotowuje on wytyczne dla w sumie ok. 40 branż, których funkcjonowanie zamrożono w związku z pandemią koronawirusa.

"Wytyczne określają, w jaki sposób będzie można bezpiecznie świadczyć te usługi oraz z nich korzystać już w czasie tzw. nowej normalności" - czytamy. Jak dodano, dzięki nim, do tej pory - w nowym rygorze sanitarnym - swoją działalność wznowiły od 4 maja: biblioteki, galerie i centra handlowe, branża hotelarska, usługi fizjoterapeutyczne; a od 18 maja: salony fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne.

MR zaznacza, że niezależnie od wytycznych dla poszczególnych branż, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

Jak przypomina resort, należy m.in. zachować 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej, obowiązkowo zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych, ściśle przestrzegać zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).