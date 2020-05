W Polsat News rzecznik rządu odniósł się do procedowanej w Senacie ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich, w tym przepisów, które - jak podkreślono na antenie - dają ministrowi zdrowia duże uprawnienia; związane są one m.in. z wyłączaniem części województw z głosowania tradycyjnego.

"Tutaj wiem, że pojawiają się poprawki w Senacie, zobaczymy jak będą skonstruowane. My nie zakładamy z góry odrzucenia poprawek Senatu, w związku z tym jak będą sformułowane już i przesłane do Sejmu czy na etapie prac komisji, to wtedy będzie można się do nich odnosić. Mogę tylko zadeklarować, że na pewno z góry nie odrzucamy ich i jesteśmy otwarci na konstruktywne poprawki Senatu" - powiedział Müller.

"Byle one były skonstruowane jak najszybciej, bo to ułatwi proces wyborczy i Rafałowi Trzaskowskiemu i wszystkim innym kandydatom" - dodał.

Dopytywany o ewentualną zmianę przepisu dotyczącego uprawnień ministra zdrowia, który mógłby wyłączyć część województw z głosowania tradycyjnego, Müller przypomniał, że przepis ten powstał w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. "W związku z tym, że to minister zdrowia czy Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ma aparat do tego, aby oceniać jak wygląda sytuacja epidemiczna na danym obszarze stąd ta kompetencja" - wyjaśnił Müller.

"Nie wykluczam, że ta poprawka może być uwzględniona, natomiast jeszcze w tym zakresie decyzji nie ma" - dodał.

Trzy połączone komisje senackie - praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza zajmą się w czwartek ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Senatorowie wysłuchają opinii do tej ustawy, które nadeszły do komisji, być może zgłoszą również poprawki.

Najprawdopodobniej w czwartek komisje nie skończą jednak pracy nad ustawą. Plenarne posiedzenie Senatu, na którym ustawa będzie omawiana, zaplanowane jest wstępnie na przyszłą środę i czwartek. (PAP)

