Upoważnienie rządu do ogłaszania stanu epidemii w kraju na wniosek ministra zdrowia. Bułgaria zmienia ustawodawstwo

Parlament Bułgarii uchwalił we wtorek nowelizację ustawodawstwa, która będzie obowiązywać po zakończeniu się w środę stanu nadzwyczajnego. Najważniejsza zmiana to upoważnienie rządu do ogłaszania stanu epidemii w kraju lub regionie na wniosek ministra zdrowia.