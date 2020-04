"Podobnie jak kryzys klimatyczny, pandemia koronawirusa powoduje kryzys praw dziecka. Wpłynie ona na wszystkie dzieci, w krótkiej i dłuższej perspektywie, dotykając najsłabsze grupy. Apeluję do całego świata o reakcję i przyłączenie się do mnie we wspieraniu kluczowej pracy UNICEF, aby ratować życie dzieci, chronić ich zdrowie i (umożliwić im) kontynuowanie edukacji" - napisała.

17-latka postanowiła za pośrednictwem swej fundacji, którą założyła w lutym, przekazać na rzecz UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) 100 tys. dolarów, które niedawno otrzymała jako nagrodę od duńskiej organizacji pozarządowej Human Act. Organizacja ta, przyłączając się do inicjatywy szwedzkiej aktywistki wsparcia UNICEF, sama także wyasygnowała 100 kwotę tys. dolarów na ten cel.

Fundusze te mają zwiększyć pomoc ONZ-owskiej agencji w takich obszarach jak "żywność, zdrowie, walka z przemocą i ograniczenie edukacji” dzieci, które z powodu pandemii nie uczęszczają do szkoły.

ONZ opublikowała niedawno raport ostrzegający, że choć dzieci zostały w dużej mierze oszczędzone, jeśli chodzi o bezpośrednie skutki zdrowotne koronawirusa, to globalny kryzys gospodarczy może spowodować w 2020 roku wśród najmłodszych setki tysięcy dodatkowych zgonów.

W raporcie podano, że w tym roku do 66 mln dzieci na świecie może popaść w skrajne ubóstwo z powodu pandemii; ONZ szacuje, że w ubiegłym roku na świecie w skrajnym ubóstwie żyło 386 mln dzieci. (PAP)