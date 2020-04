"PZU niesie pomoc lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, którzy w okresie pandemii koronawirusa są szczególnie narażeni na zachorowanie. Trafi do nich pół miliona nitrylowych rękawiczek" - poinformowała w komunikacie spółka.

Jak dodano, rękawiczki, o wartości prawie miliona złotych, trafią do szpitali zakaźnych, opiekujących się zarażonymi koronawirusem, a także innych placówek medycznych w Polsce

"Zależy nam, by lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni mogli wykonywać swoją pracę w maksymalnie bezpiecznych warunkach. Od nich zależy przecież nasze zdrowie i skuteczna walka z pandemią" - powiedziała cytowana w komunikacie p.o. prezesa PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Spółka przypomniała, że to kolejne wsparcie z jej strony. Ubezpieczyciel na zakup sprzętu medycznego dla szpitali przeznaczył dotąd sześć milionów złotych, wyposażając szpitale m.in. w respiratory, bronchoskopy do badania tchawicy i oskrzeli oraz kardiomonitory.

"Dodatkową kwotą dofinansowaliśmy linię do badań laboratoryjnych na obecność koronawirusa" – powiedziała cytowana w komunikacie Dorota Macieja z zarządu PZU Życie.

W marcu PZU przekazało również służbom medycznym 200 samochodów, które służą m.in. do szybkiego i sprawnego transportu próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie. Środki ochronne o wartości prawie pół miliona złotych trafiły także do funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

Łączna wartość pomocy niesionej przez PZU w okresie pandemii opiewa na 11 milionów złotych.