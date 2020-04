Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę. To pierwszy przypadek od dwóch tygodni, by dobowa liczba zgonów była mniejsza niż 500.

Nie wiadomo jednak, czy jest to efekt tego, że w weekend stwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonu może odbywać się z opóźnieniem (tak już się zdarzało w przeszłości), czy też spadająca liczba chorych przyjmowanych do szpitali zaczęła się przekładać na mniejszą liczbę zgonów.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to najwięcej zgonów odnotowano w Anglii - 14828, następnie w Szkocji - 903, Walii - 583 i Irlandii Północnej - 195.

Podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia statystyki dotyczą tylko zgonów w szpitalach, więc faktyczna liczba jest większa. Niektóre szacunki wskazują, że liczba zmarłych w domach opieki może wynosić nawet kilka tysięcy.

Jednocześnie resort zdrowia przekazał, że od początku epidemii przeprowadzono ponad 501 tys. testów na obecność koronawirusa, którym poddano prawie 386 tys. osób. W przypadku 124743 testów uzyskano wynik pozytywny, co oznacza wzrost o 4676 w stosunku do stanu z poprzedniego dnia. To o ok. 1000 mniej niż w ciągu ostatnich trzech dni. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od godz. 9 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa - za Stanami Zjednoczonymi, Włochami, Hiszpanią i Francją, a także piąte pod względem liczby wykrytych zakażeń - za Stanami Zjednoczonymi, Hiszpanią, Włochami i Niemcami.