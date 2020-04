To drugi dzień z rzędu z rekordowym bilansem zgonów. Ponadto to trzeci przypadek w ciągu ostatnich czterech dni, by liczba zmarłych przekroczyła 40.

Jak podano, 316 spośród wszystkich dotychczasowych zgonów miało miejsce w szpitalach, a 45 - na oddziałach intensywnej terapii. Zmarli byli w wielu od 23 do 105 lat, a ich mediana wieku to 83 lata. 81 proc. z nich cierpiało równocześnie na inne choroby.

Liczba wykrytych przypadków zakażenia zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o 597, co jest niewielkim spadkiem w stosunku do dwóch poprzednich, rekordowych dni. Ponadto bilans zwiększył się o 112 testów z wynikiem pozytywnym, które przeprowadzone zostały w poprzednich dniach, a następnie zostały wysłane do laboratoriów w Niemczech. W efekcie łączna liczba wykrytych zakażeń wynosi obecnie 13980. (PAP)